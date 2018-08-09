Mercedes Kadir"İn Ünü Tüm Türkiye'ye Ulaştı

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki sopayı araç olarak kullanmasıyla bilinen Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı artık tüm Türkiye'de tanınıyor.

Malatyalı 34 yaşındaki Fatih Kaydı, namı diğer Mercedes Kadir'i şehirde herkes kullandığı uzun sopasıyla tanıyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan Mercedes Kadir çocukluk yıllarından bu yana her gün, aynadan radyoya kadar her şey mevcut olan sopasına biniyor ve şehri baştan aşağıya turluyor. Trafik adabına son derece önem veren Kadir, kırmızı ışıkta duruyor araçlara yol veriyor hatta zamanı geldiğinde sopasını muayene istasyonuna götürüyor.

Bütün şehir, Kadir'e ve onun hikayesine o kadar alıştı ve sahiplendi ki yolda onu gören sürücüler saygıdan yol veriyor, vatandaşlar durdurup çay ısmarlıyor, oto yıkamacılar her hafta Kadir'in sopasını yıkıyor. Kadir'i bir gün görmeyen vatandaşlar hemen sağa sola sordurup Kadir'den haber almaya çalışıyor.

Yaptıklarıyla şehirde adeta bir marka haline gelen Kadir için Emniyet Müdürlüğü 2006 yılında 'özel plaka, ruhsat ve ehliyet' hazırlamış bir su firması Kadir'i reklamda oynatmıştı. Her geçen gün şöhretine şöhret katan Mercedes Kadir şimdi Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Kadir'i çok sevdiklerini söyleyen Malatyalı esnaf onu bir gün görmezlerse telefonla arayıp sorduklarını söyledi. Kadir'in kimseye bir zararı olmadığını ve kendi halinde olduğunu ifade eden esnaf, Kadir'in Malatya'da bir marka olduğunu belirtti.

Kadir ile ilgili bir anı paylaşan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise, "Yakın komşusu anlatıyor. 'Baktım gecenin saat 02.00'si, zil çaldı. Kapıyı çalan Fatih. Fatih hayırdır gecenin bu saatinde zili neden çaldın? Diyorum'. Kadir, 'Metin ağabey arabanı yola park etmişsin geçemiyorum, arabanı çek ki eve gideyim' cevabını veriyor. 'Fatih yan taraftan geç' dediysem de 'yok' cevabını veriyor. 'Gecenin ikisinde aşağı indim, arabayı kenara çektim. 'Sağ sol, topla' diyerek Kadir'e yol verdik. Aslında yol açık Fatih geçmesine geçer ama sopasını araba sandığı için çarpmaktan korkuyor' . Komşusu Kadir'i kırmamak için gecenin 02.00'sinde aşağı iniyor. Aslında bunun adı sahiplenmek, hor görmemek. Malatya için Mercedes Kadir maskot niteliğinde" diye konuştu. - MALATYA