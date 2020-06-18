Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır Bir süre önce hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı'nın hayatını beyaz perdeye taşımak için ilk adım atıldı. Senaryosu yazılan filmde Mercedes Kadir'i oynayacak isim ise halk tarafından seçilecek.

Malatya'da Mercedes sandığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tahtasının üstünde tüm gün Malatya'yı dolaşan ve halk arasında "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzmüştü.

FİLM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Vefatı sonrası birçok siyasi ve bürokratın da taziye mesajı yayımladığı Kaydı'nın hayatının beyaz perdeye taşınması için de girişimler başladı. Malatyalı yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Mercedes Kadir'in hayatını çekmek için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

ROL İÇİN ÜNLÜ İSİMLER OYLANACAK

Filmin senaryosunun hazır olduğunu ifade eden Şavata, Mercedes Kadir rolünü oynayacak ismin ise seçilme aşamasında olduğu ifade etti. Yakın zamanda bir anket düzenleyerek Mercedes Kadir rolünü oynayacak oyuncunun halk tarafından seçilmesini sağlayacaklarını belirten Şavata, Şafak Sezer, Cem Yılmaz, Ata Demirel, Ersin Korkut ve Onur Buldu isimlerinin anket ile oylamaya sunulacağını dile getirdi.

Sanat yönetmenliğini Yaşar Akoğlu'nun yapacağı filmin senaryosunun Hakan Büke tarafından yazıldı. Fatih Kaydı'nın hayatının büyük bir kısmına değinilecek olan filmin biyografi türünde beyaz perdeye aktarılacağı açıklandı.