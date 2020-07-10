Mercedes-Benz'den Temmuz kampanyaları Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Temmuz ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Temmuz ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar %0,69 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Temmuz ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay %0,94 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Temmuz ayında 250.000 TL, 36 ay %0,94 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Temmuz ayına özel olarak 300.000 TL'ye 12 aya kadar %0,69 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 80.000 TL'ye 24 aya kadar %0,94 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Vito'ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel, %0,84 faiz oranı ve 1.795 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com