Mercan Kimya halka arz ne zaman işlem görmeye başlayacak? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
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Mercan Kimya halka arz ne zaman işlem görmeye başlayacak? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Mercan Kimya halka arz ne zaman işlem görmeye başlayacak? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
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Mercan Kimya'nın 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı. Şirket payları, yüzde 20 iskontolu olarak 8,81 TL fiyatla arz edilerek yatırımcılara sunuldu. Peki, Mercan Kimya halka arz ne zaman işlem görmeye başlayacak? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Şirketten yapılan açıklamaya göre; mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20'den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki hafta içi hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI!

Sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçlarla ilgili bilgi olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

MERCAN KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

1977'den bu yana hizmet veren Mercan Kimya hisselerini 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arza açacağını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Harun Aydın, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde halka arz ve talep toplama sürecine katılmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şirket, halka arz sürecinde borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olacak şekilde, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleştirileceği belirtildi.

Mercan Kimya MERCN.HE kodu ile halka arz edilecektir. 4. Halka arza son katılım tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma saat: 10.30-13.00 arasındadır

MERCAN KİMYA HAKKINDA

1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin üreten firması olma özelliği taşıyor.

Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ükeye ihraç ediliyor.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Mercan Kimya hisselerinin, borsa işlemi yapılan tüm aracı kurum ve bankalardan alınabileceği açıklandı. Normal hisse alırmış gibi giriş yaparak Mercan Kimya hisselerine ulaşabilirsiniz.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

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