Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor

KONYA (AA) - Meram'a yeni kurulan Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yapılacak.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hayırsever Burhan Özdemir tarafından kayınpederi Übeyit Sarı adına yapılacak olan merkezin protokolünün, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalleye kazandırılacak merkezin iki hekimi olacağını belirtildi.

Başkan Kavuş'un, arsa ile ilgili gerekli imar düzenlemeleri, ifraz işlemleri, ruhsat işleri ve çevre düzenleme işlerinin Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini belirttiği açıklamanın devamında, şu ifadelerine yer verildi:

"Merkezin, yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor ama Burhan kardeşim de bu işle meşgul olduğu için daha kısa süre içinde tamamlayacağını düşünüyoruz. Daha mahalle yerine taşınmadan sağlık ile ilgili bir eksiği de kalmamış olacak. Hayırsever kardeşimin, hayırlarının bundan sonra da devam etmesini ümit ediyor, hem ona, hem onun şahsında tüm hayırseverlere hem de İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç'a şükranlarımı sunuyorum."

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da yapılacak merkezin protokolü için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.