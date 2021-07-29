Meram'da Köyceğiz caddesi baştan aşağı yenilendi
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Meram'da Köyceğiz caddesi baştan aşağı yenilendi

Meram'da Köyceğiz caddesi baştan aşağı yenilendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler Köyceğiz Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı.

Caddenin 1 kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimigerçekleştirilirken yenilenen kaldırımlar ve yol çizgileriyle bölgeye yeni bir hüviyet kazandırıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan çalışmalarla Köyceğiz Caddesi'nin modern ve konforlu ulaşım imkanına kavuştuğunu kaydederek, "Hemşehrilerimizin taleplerinin yerine getirilmesi noktasında gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni açılan yollar, parke, bordür, tretuvar, tamir ve bakım işlerini sürdüren Meram Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 çalışma programı dahilinde yer alan Köyceğiz Caddesi'ni yeni yüzüne kavuşturdu. Yeniden hizmet vermeye başlayan cadde ulaşım açısından daha konforlu hale geldi.

MERAM'IN FARKLI NOKTALARINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meram'ın farklı noktalarında aynı anda yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Kavuş, Meram'ın gelişimi açısından altyapı çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizerken, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturma konusunda kolları sıvadık. Bu kapsamda hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltecek daha konforlu yollara kavuşması adına ilçemizin dört bir noktasında ekiplerimiz çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak şehrimizde yaşayan hemen hemen herkesin bildiği Huzurevi'nin de bulunduğu Köyceğiz Caddesi'ni baştan aşağı yeniledik. Ekiplerimizin mesai gözetmeksizin gösterdiği çaba sonucu Köyceğiz Caddesi, yeni haliyle Kurban Bayramı öncesi hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı" şeklinde görüş belirtti.

İLK ETAPTA 1 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Köyceğiz Caddesi'nde yapılan çalışmaların detaylarını paylaşan Başkan Mustafa Kavuş, "İlk etapta caddemizin 1 kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimi ile birlikte parke bordür çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda 2 bin 400 ton sıcak asfalt kullanılırken yine yaklaşık 3 bin metrekare parke döşeme işi yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte ilçemizin kıymetli alanlarından olan Köyceğiz Caddesi yeni bir hüviyete kavuşmuş oldu. Hemşehrilerimize yol yapım çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır, anlayış ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Yenilenen Köyceğiz Caddesi hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"MERAM'DA YAŞAMANIN AYRICALIĞINI HİSSETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Kavuş, ihtiyaçların tespiti noktasında istişareyi önemsediklerini belirtirken "Meram'da yapılacak tüm çalışmaları Meramlılarla birlikte planlıyoruz. Bu tür çalışmalar sonrası hemşehrilerimizden gelen olumlu anlamdaki geri dönüşler ise bizleri mutlu ediyor. Bizler Meram'da yaşamanın ayrıcalığını hissettirmek için çalışmaya, taleplerin yerine getirilmesi noktasında gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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Meram'da Köyceğiz caddesi baştan aşağı yenilendi - Haberler
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