Başkan Kavuş: "Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kavuş: "Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız"

Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yol ve asfaltın yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmalara devam ediyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yol ve asfaltın yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmalara devam ediyor.

Yaz çalışma sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinirken Meram Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalara hız kazandırıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan planlamalar kapsamında sıcak ve soğuk asfalt işlerinin yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın her köşesine hizmet etmek amacıyla çalışmalara yön verildiğini belirterek, "Uzak yakın demeden her noktaya ekiplerimiz intikal ederek, hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma gerçekleştiriyor. 'Yol medeniyettir' şiarıyla her bir hemşehrimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz"

Meram'ın ihtiyaçları noktasında istişarenin önemine dikkat çeken Başkan Kavuş, "Gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizlere gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda karşılıksız bırakmamaya çalışıyoruz. Altyapı ve yol yapım çalışmalarında sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, ekiplerimiz çalışmalarına hız kazandırdı. Belirlenen program dahilinde ilçemizin en uzak mahallesinden merkezdeki mahallelerimize kadar, altyapı ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hemşehrilerimizin çalışmalarımıza karşılık gösterdiği teveccüh ise bizlere fazlasıyla yetiyor. Daha yaşanabilir bir Meram için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Kavuş: 'Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Derya Yanık Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Şener Derya Baykal
Spor Diego Muslera Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Kavuş: "Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:04:28. #1.15#

title