Meram Belediyesporlu Besra Duman olimpiyatlarda Türkiye'ye Bronz gururu yaşattı
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Meram Belediyesporlu Besra Duman olimpiyatlarda Türkiye'ye Bronz gururu yaşattı

Meram Belediyesporlu Besra Duman olimpiyatlarda Türkiye'ye Bronz gururu yaşattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Meram Belediyesporlu halterci Besra Duman, 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Kazandığı bu önemli başarıdan dolayı Duman'ı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin meyvelerini böylesi madalyalarla taçlandırmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda 2. Madalya Meram Belediyesporlu Besra Duman'dan geldi. Kadınlar para halterde 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman bronz madalya kazandı. Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıkan Duman, ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli rakibi Cuijuan Xiao, milli oyuncuyla aynı kilosu kaldırmasına rağmen kilo farkından dolayı gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk'un oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; "BİZE BU GURURU YAŞATAN BESRA BAŞTA OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Para Halterde 3. olarak bronz madalya kazanan ve Türkiye'ye bu büyük gururu yaşatan Besra Duman'ı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını bu şekilde almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Göreve başladığımız günden bu yana gençlik ve spor alanında önemli fedakarlıklarla geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığını da sporcularımız aldıkları başarılarla fazlasıyla verdiler. Bunun en önemli göstergesi de Meram Belediyespor'un ülke sınırlarını aşan başarıları. Dünyanın en önemli ve en büyük organizasyonu olan olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çekerek ülkemizin gururu olduk. Bize bu gururu yaşattığı için Besra kızımızı, antrenörlerini ve bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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Meram Belediyesporlu Besra Duman olimpiyatlarda Türkiye'ye Bronz gururu yaşattı - Haberler
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