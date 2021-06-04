Meram Belediyesi'nin Karahüyük Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinde hareketlilik arttı
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Meram Belediyesi'nin Karahüyük Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinde hareketlilik arttı

Meram Belediyesi'nin Karahüyük Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinde hareketlilik arttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Salgın sürecinin stresine ve sıkıcılığına adeta ilaç olan hobi bahçeleri, rengarenk görüntülerle huzur ve mutluluk bahçelerine dönüştü.

Fide dikim sezonunun başlamasıyla birlikte

Sebze fidelerinin dikim zamanının gelmesiyle birlikte Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde de hareketlilik arttı. Bahçe sakinleri, bir taraftan salgın sürecinin stresini atarken diğer taraftan da doğa ile iç içe olmanın huzuru ve ürettikleri sağlıklı ürünleri tükecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "BEREKETLİ OLSUN"

Üretmenin her dönem için önemli olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada; "Meram Belediyesi olarak üretime katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu sebepledir ki belediyemiz öncülüğünde oluşturulan hobi bahçelerinde hemşehrilerimizi üretmeye teşvik ediyoruz. Bugünlerde hobi bahçelerimizde de hareketlilik arttı. Hobi bahçesi sakinlerimiz fide dikim vaktinin gelmesiyle birlikte fidelerini toprakla buluşturarak en sağlıklı gıdaya en kolay şekilde ulaşacak olmanın telaşını yaşıyor. Bunun yanında bir yılı aşkın süredir mücade ettiğimiz salgın sürecinden bunalan hemşehrilerimiz burada stres atarak doğa ve toprakla buluşma fırsatı da bulmuş oluyor. Bu vesile ile ben hemşehrilerimize şimdiden hasatlarının bol ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

HOBİ BAHÇESİ SAKİNLERİNDEN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR

Hobi bahçelerinin özellikle salgından korunmak,şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için büyük fırsat olduğunu dile getiren bahçe sakinleri, bahçeler sayesinde salgın döneminin sıkıcılığından ve boğuculuğundan kurtulduklarını belirtti. Aileleriyle hobi bahçesinde güzel vakit geçirdiklerini ifade eden bahçe sakinleri, böyle bir imkanı sağladıkları için Meram Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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