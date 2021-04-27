MERAL KAPLAN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Meral Kaplan 6 yaşındaki kızının velayetini kaybetmiş ve sonrasında mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı. "Kızımı alıp bana en büyük zararı vermek istiyordu, bunu başardı. Kızım olmadan yaşamanın anlamı yok, ölmek istiyorum" diyen Kaplan, avukatı Ebubekir Elmalı aracılığı ile yaptığı açıklamayla mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açan ve geçtiğimiz günlerde de velayet davasıyla gündeme gelen Meral Kaplan, mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Kızının velayetinin baba Erhan Kanioğlu'na verilmesinin ardından zor günler geçiren Kaplan, avukatı Ebubekir Elmalı aracılığıyla sosyal medya hesabından davanın peşini bırakmadığını belirtti.

Meral Kaplan'ın vekili avukat Ebubekir Elmalı instagramhesabından şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilim sayın Meral Kaplan'ın boşanma talebine ilişkin hukuki süreç hala devam etmektedir. İlk derece mahkemesinin verdiği kararın toplum vicdanı ile bağdaşmadığı ortadadır. Özellikle velayete ilişkin hükmün BM Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde hangi gerekçelere dayanılarak çocuğun üstün menfaatinin gözetildiği merak konusudur. Gerçek şu ki 6 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetinin anneye verilmesi olağan iken babaya velayetin verilmesinin gerekçelerinin her hukukçu tarafından kabul edilebilir somut delillere dayanması zorunludur. Aksi halde kamu vicdanı ile çatışan bir hüküm olacaktır ki, kamu vicdanı ile çatışan bir hüküm ortadan kaldırılmaya mahkumdur. Her şeyden önce çok iyi bir anne olan müvekkilimin adaletin mutlaka tecelli edeceğine dair inancı tamdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Kaynak: Snob Magazin