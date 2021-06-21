Meral Akşener: Söz mü verildi, yerine getirilmiyor mu oy vermeyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu meydana gelip, sizin oylarınızı alabilmek için size hizmetler, size projeler, size siyasetin ahlakından bahsedip bu konuda söz verenleri dinleyin.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu meydana gelip, sizin oylarınızı alabilmek için size hizmetler, size projeler, size siyasetin ahlakından bahsedip bu konuda söz verenleri dinleyin. İkna olursanız oy verin, ikna olmazsanız oy vermeyebilirsiniz. Benim sizden bir siyasetçi olarak talebim budur. 3600 ek gösterge sözü mü verildi, yerine getirilmiyor mu oy vermeyeceksiniz, kim yerine getirmediyse oy vermeyeceksiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Programına Emirdağ ilçesinden başlayan Meral Akşener, burada davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Esnafı ziyaret edip, işleri ve ekonomik durumlarıyla ilgili sohbet eden Meral Akşener, gelirlerinin giderlerine yetip yetmediği, kaç çocuk sahibi oldukları gibi sorular yöneltti. Akşener fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

BUGÜN KALPLERİNİZİ AÇARAK DİNLEYİNEmirdağ ziyaretinden sonra Bolvadin'e geçen Genel Başkan Meral Akşener, ilçe merkezinde bulunan Çınaraltı Çay Bahçesi'ndeki vatandaşlarla sohbet etti. Çiftçi ve besicilerle görüşen Akşener, ekonomik durumları hakkında sorular sordu. Yem fiyatları, tohum fiyatları, süt fiyatları hakkında bilgi alan Akşener, daha sonra parti otobüsünün merdivenlerinden konuşma yaptı.'KALPLERİNİZİ AÇARAK DİNLEYİN'Halka, söz verip de yerine getirmeyen siyasetçilere 'oy vermeyin' çağrısı yapan Meral Akşener, "Unutuldunuz kardeşim, unutuldunuz, siyaset tarafından unutuldunuz. Rica ediyorum kalplerinizi açarak dinleyin. Seçim zamanı gediğinde kime isterseniz oy vereceksiniz o başka bir şey ama bugün kalplerinizi açarak dinleyin. Bu meydana gelip, 'şu şucudur, bu bucudur' konuşma yapanları dinlemeyin. Bunu ben yapıyorsam dinlemeyin, benim arkadaşlarım yapıyorsa dinlemeyin. Bu meydana gelip, sizin oylarınızı alabilmek için size hizmetler, size projeler, size siyasetin ahlakından bahsedip bu konuda söz verenleri dinleyin. İkna olursanız oy verin, ikna olmazsanız oy vermeyebilirsiniz. Benim sizden bir siyasetçi olarak talebim budur. 3600 ek gösterge sözü mü verildi, yerine getirilmiyor mu oy vermeyeceksiniz, kim yerine getirmediyse oy vermeyeceksiniz" dedi.Meral Akşener konuşmasının ardından Çay'da özel bir otele giderek bir süre mola verdi. Daha sonra Çay esnafını ziyaret eden Akşener, diğer ilçelerde yaptığı gibi esnafın ekonomik durumları hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Afyonkarahisar merkezde bulunan 2. Dumlupınar Caddesi'ndeki esnafla görüşen Meral Akşener'e ziyaretlerinde genel başkan yardımcıları Berna Sukas, Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Metin Ergun, İYİ Parti Isparta Milletvekili Ayin Cesur eşlik etti. Afyonkarahisar'daki ziyaretlerini tamamlayan Meral Akşener kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer