Meral Akşener, koruma ekibindeki bir polisin korona testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'deki 15 Temmuz oturumuna katılmayacak İYİ Parti Genel Başkanı Akşaner, koruma ekibindeki bir polis memurunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün TBMM'de yapılacak 15 Temmuz Özel Oturumu'na katılmayacak. Akşener'in testi ise negatif çıktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Meral Akşener'e yapılan testin sonucu ise negatif. İYİ Parti'den yapılan açıklamada da bu gelişme nedeniyle törene katılanları riske atmamak için TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz programına Akşener'in katılmayacağı belirtildi.

"RİSKE ATMAMAK İÇİN TÖRENE KATILMAMA KARARI ALMIŞTIR"

İYİ Parti'den yapılan açıklamada,"15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü münasebetiyle, Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test 'Negatif' çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır" denildi.