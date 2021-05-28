Meral Akşener kimdir? Meral Akşener kaç yaşında, aslen nereli?

Türk tarihçi, siyasetçi ve Kurucusu olduğu İYİ Parti'nin aynı zamanda genel başkanı olan Meral Akşener kimdir? FOX konuğu Merak Akşener kaç yaşında, nereli? Meral Akşener evli mi?

Türk tarihçi, siyasetçi ve Kurucusu olduğu İYİ Parti'nin aynı zamanda genel başkanı olan Meral Akşener kimdir? FOX konuğu Merak Akşener kaç yaşında, nereli?

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türkü bir ailenin kızı olan Meral Akşener 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat süreci'nin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine ay sonunda yapmış olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve "Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım." demiştir. Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongresi için Meral Akşener genel başkan adayı oldu.Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiğini açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi. Eylül 2016 tarihinden partiden ihraç edildi.Meral Akşener, 19 Haziran 2016 tarinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. MHP'nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

MERAL AKŞENER EVLİ Mİ?

Meral Akşener, 1980 yılından beri Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlidir ve Fatih Akşener (d. 1984) adında bir oğlu vardır.