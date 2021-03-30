Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Akşener dilekçesinde Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddesine atıf yaptı.