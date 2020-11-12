Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partiden ihracı istenen Ümit Özdağ'ın, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa hazırladığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi ve parti ile anayasa çalışmamız yoktur. Nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Bozüyük ilçesinden başlayan Akşener, esnafı dolaşarak, sıkıntılarını dinledi ve sohbet etti. Ardından kent merkezine geçerek, Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Belediye ziyareti çıkışı gazeteciler tarafından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa hazırladığı yönündeki iddiaları sorulan Akşener, şunları söyledi:

"HERHANGİ BİR ANAYASA ÇALIŞMASI YAPMADIK"

"Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında, bakın bu kadar geniş söylüyorum genel başkan olarak, buna sadece HDP değil Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum bir anayasa çalışması yapmadık. Daha ilginç bir şey de vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Bir tarafta HDP ile yapıyoruz bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti'yle de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına açıklama yaptı ama ben hepsi ile birlikte söylüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Nokta."

ESNAFLA SELANİK TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Belediye ziyaretinin ardından caddede gezen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaftan Yaşar Aslım ile birlikte 'Çalın Davulları' adlı Selanik türküsünü söyledi. Bilecik kent merkezinin yanı sıra Osmaneli ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İDDİALARI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinden sonra partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Meral Akşener'in İYİ Parti'yi yeniden dizayn etme sürecinde HDP ile ilgili gizli yürütülen ilişkileri hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta HDP'den uzak bir imaj çizilmeye çalışılan partide bizzat Genel Başkan tarafından verilen bir talimatla HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca anayasa taslağı çalışması yapıldığını iddia eden Özdağ "Bir Türk Milliyetçisi olarak utandım. Önümüzdeki günlerde taslağı Türk kamuoyu ile bütün açıklığı ile paylaşacağım. Ve Akşener'in genel seçimden sonra HDP'den bahsederken neden "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi" ifadesini kullandığını o zaman anladım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS