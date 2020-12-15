Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık
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Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık

15.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararına tepki göstererek; "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır ne de dostluğa katkıda bulunur" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına hükümetin yanı sıra muhalefetten de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'yi şımarıklıkla suçlayarak yaptırım kararının müttefiklik ve dostluğa sığmayacağını ifade etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Gün gelir iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ: S-400'LER EN KISA ZAMANDA KULLANILMALI

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıkları dondurulacak, bu isimlere vize kısıtlaması getirilecek. Ayrıca, yaptırımlarla birlikte Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni de verilmeyecek.

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık

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