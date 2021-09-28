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Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi 3 aracın çarpıştığı kazada: 4 kişi yaralandı Malatya'da vatandaşlar, 3 aracın karıştığı 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını film izler gibi izlediler.

MALATYA (İHA) - Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

3 aracın çarpıştığı kazada: 4 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da vatandaşlar, 3 aracın karıştığı 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını film izler gibi izlediler.

Edinilen bilgilere göre kaza, Battalgazi ilçesi Çevreyolu Caddesi, Milli Egemenlik alt geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 FC 502 plakalı Renault marka hafif ticari araç, karşı şeride geçerek 63 MA 871 plakalı Renault ve 44 AS 355 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazanın oluştuğu alt geçidin üstünde toplanan onlarca vatandaş, kazayı meraklı gözlerle izledi. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdular.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi

Kazada cadde savaş alanına döndü, meraklı vatandaşlar film gibi izledi
İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Son Dakika Haberleri
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