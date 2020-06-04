Merakla beklenen "Bay Yanlış"tan ilk kareler geldi!
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Merakla beklenen "Bay Yanlış"tan ilk kareler geldi!

Yapımını Gold Film'in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin'in üstlendiği yaz sezonunun merakla beklenen dizisi "Bay Yanlış"ın ilk kareleri basına yansıdı.

Merakla beklenen
04.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:06

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

Çok yakında FOXizleyicisiyle buluşacak olan ve yaza damga vurmaya hazırlanan "Bay Yanlış" dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Kaynak: Bültenler

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