Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Haberler | Yerel

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Akkaya yolu üzerinde meydana geldi. Nalan A.'nın himayesindeki 06 DZP 90 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobil içinden çıkarılan Nalan A. ve Nazan Can Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan

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