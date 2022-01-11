MENTEŞE'DE SAĞANAK TARIM ARAZİLERİNİ SULAR ALTINDA BIRAKTI

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Menteşe'de geçen 8 Ocak'ta gece saatlerinde başlayıp, bugün etkisini artıran kuvvetli yağmur nedeniyle Karabağlar Yaylası, Düğerek, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Düğerek'in Çayır mevkiinde tarım arazileri sular altında kalırken, Kiramettin mahallesinde ise bir evin istinat duvarı yıkıldı.

Karabağlar Yaylası aşırı yağışlar sonrası sanayi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'ye 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.