Menteşe Belediyesi Ankara'da Muğla'yı Temsil Etti

Menteşe Belediyesi'ne temsil hakkı verilmesinin ardından Menteşe Belediye Başkan Vekili Leyla Ersöz ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen İller Bankası Genel Kuruluna katılarak, İller Bankası Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy ve İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi ile de bir araya geldiler.

İller Bankası Genel Kurulu seçiminde oy kullanan Menteşe Belediye Başkan Vekili Leyla Ersöz, "Muğlamızı temsilen Menteşe Belediyesi olarak bizim seçilmemiz bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Yerel yönetimlerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, teknik verilerin ve bilgi akışının sağlanabilmesini gerçekleştiren, belediyelerin hizmet üretmede en büyük yardımcılarından birisi olan İller Bankasının Genel Kurulunun, hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.