Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında - Haberler
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Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında

Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Menteşe Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları ve halktan gelecek çeşitli taleplere cevap verebilmek adına yılbaşı gecesinde de çalışmaya devam edecek.

Menteşe Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları ve halktan gelecek çeşitli taleplere cevap verebilmek adına yılbaşı gecesinde de çalışmaya devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İmkanlarımız dahilinde, hiç bir ayrım yapmadan vatandaşlarımız için hizmet üretmeye çalıştığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Yıl boyunca tüm personelimiz, halkımızın öneri ve isteklerine çözüm odaklı anlayışla cevap vermek için çalıştılar. Yılın son gününde yılbaşı gecesinde de personelimiz halkımızdan gelecek taleplere cevap vermek, halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışacak. Tüm halkımızın 2022 yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında

Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında

Menteşe Belediye ekipleri yılbaşı görevlerinin başında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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