Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve kadın hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz tarafından "Menopoz Öncesi ve Sonrası Kadın Sağlığı" semineri verildi.



Yavuz, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen seminerde, menopozun bir hastalık olmadığını söyledi.



Menopozun fizyolojik bir dönem olduğunu belirten Yavuz, "Bu dönemde hastalıklar, biraz daha fazlalaşır. Bu, sadece menopoza bağlantılı değil, menopozun ortaya çıktığı yaş döneminde diğer hastalıkların da görülmesinden kaynaklanır." diye konuştu.



Türk kültüründe, menopoza girmiş kadının doğurganlığı bittiği için hayatın bilgelik dönemini yaşamaya başladığı düşüncesinin olduğunu anlatan Yavuz, "Bu durum, kültürümüzde kadının önemini artırır. Bu yüzden Türk kültüründe menopoza girmiş kadınların evde baş tacı edildiğini, bir köşede oturduğunu, ona danışıldığını, devlet işlerinin bile ondan fikir alınarak, ona danışılarak yapıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.