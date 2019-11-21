Mengen'de halk eğitim sergisi açıldı

21.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:56

Bolu'nun Mengen ilçesinde, çocuklar tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla hazırlanan halk eğitim sergisi açıldı.

Mengen Halk Eğitim Merkezi tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik açılan kurslar kapsamında yapılan resimlerin sergilenmesi için etkinlik düzenlendi.

Merkezin binasında açılan sergide çocukların yaptıkları birbirinden güzel resimler katılımcılarla vatandaşların beğenisine sunuldu.

İlçede 3 gün boyunca açık olacak serginin açılışına Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Jandarma Komutanı Talha Sağlam tarafından yapıldı.

Kaynak: AA