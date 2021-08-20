Menemenlilere saat kuleleri sürprizi
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Menemenlilere saat kuleleri sürprizi

Menemenlilere saat kuleleri sürprizi
Bültenler - Haberler | Güncel

Menemen Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında Esatpaşa Mahallesi'ne Osmanlı motifli, Mermerli Mahallesi'ne ise Selçuklu motifli saat kuleleri tasarladı.

Menemen'e değer katacak bu saat kuleleri, kent sakinleri tarafından da ilgi ve beğeni ile karşılandı.

Menemen'e yeni semboller kazandırmak için harekete geçen Menemen Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince pazar yerinin önündeki kavşağa 11 metrelik Osmanlı mimarisi temalı Anıt Saat Kulesi, İZBAN'ın önündeki kavşağa ise 8 metrelik Altın Yaldızlı Selçuklu mimarisi motifli Anıt Saat Kulesi konumlandırdı. Sabah saat kulelerini karşılarında gören vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerini tebrik etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri saat kuleleri çevresinde yapacakları peyzaj çalışmaları tamamlandığında bölgeye farklı ve keyifli bir hava da katacağını belirtti.

'MENEMEN USTA ELLERDE İŞLENMEYİ BEKLEYEN DEĞERLİ BİR MADENDİR'

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen her şeyin en iyisini hak ediyor. Uzun yıllardır beklediği hizmetleri bir türlü alamayan kentimiz ve kentimizin değerli sakinlerini bu konularda daha fazla bekletmeyeceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde yapacağımız projelerimizi bir bir anlatacağız, tanıtacağız. Kentlilerimizin duygu, düşünce ve önerilerini dinleyeceğiz, edineceğimiz bilgileri de değerlendirdikten sonra projelerimizi hızla başlatacağız. Önümüzde dolu dolu çalışacağımız 2 yıl var. Biz bu konuda çok istekli ve heyecanlıyız. Bu dönem Menemen duyarlılığı ve dayanışmasının zirve yaptığı, Menemen'in Rönesans Dönemi olarak anılacak bir süreç. Bizim ekibimiz de rehberimiz de Menemen halkı. Birlikte yapacaklarımız pek çok gelişmekte olan kente de ilham kaynağı olacaktır. Menemen işlenmeyi bekleyen değerli bir maden gibidir. Sabırla çalışıldığında değerine değer katacaktır. Biz de tam olarak bunu yapmak istiyoruz. Menemen değerler kentidir. Zaman içerisinde bunu önce kendimizin anlaması ve kavramasına katkı yapacağız, sonrada kentimizin ihtiyacı olan doğru tanıtılmasına, tanınmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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