Menemen'e 3. Baraj geliyor
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Menemen'e 3. Baraj geliyor

Menemen'e 3. Baraj geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Menemen'e 3. Baraj müjdesi. Gövde dolgusunun 3'te biri tamamlanan Bozalan Barajı, yılsonuna kadar bitirilecek. Bölge üreticisi yılda ortalama 2 milyon 780 bin lira daha fazla kazanacak.

İzmir Menemen'de daha önce Emiralem (2015) ve Süleymanlı (2014) Barajlarını devreye alarak 3630 dekar araziye can suyu sağlayan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; ilçenin 3. barajı olacak "Bozalan Barajı"nı ise bu yıl tamamlamayı hedefliyor.Bozalan Barajı ile birlikte 1390 dekar arazi daha modern sulamaya açılacak,Menemen'de 3 barajdan sulanan arazi miktarı toplam 5020 dekara çıkacak.

100 bin m3 dolgu yapıldı

% 56 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan Bozalan Barajı'nda gövde ve dolusavak kazıları tamamlandı.Gövde dolgusunun yaklaşık 100 bin m3'lük kısmı bitirildi.

Kil Çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan Bozalan Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 300 bin m3'lük dolgu yapılacak.Temelden yüksekliği 33 metre olarak projelendirilen Bozalan Barajı 640.000 m3 su tutacak ve 1390 dekar araziye can suyu verecek.

2 milyon780 binlira ek gelir sağlayacak

Bölgede sulama maliyetlerini düşürmesi ve ürün çeşitliliği sağlaması beklenen proje tamamlandığında üreticilere 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 780 bin lira ek gelir sağlaması bekleniyor.

Menemen'e inşa edilen Emiralem (4 milyon 260 bin ) , Süleymanlı ( 3 milyon 390) ve Bozalan (2 milyon 780) Barajlarının ülke ekonomisine katkısı ise 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 10 milyon 430 bin lirayı bulacak.

Kaynak: Bültenler

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