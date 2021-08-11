Menemen'de Tarla Günü etkinliği

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen sebze çeşitleri, Menemen'in Çukurköy Mahallesi'nde düzenlenen Tarla Günü etkinliği ile tanıtıldı.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen sebze çeşitleri, Menemen'in Çukurköy Mahallesi'nde düzenlenen Tarla Günü etkinliği ile tanıtıldı.

Enstitünün Menemen'in Çukurköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde düzenlenen tarla gününe, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Peksüslü, çevre ilçe tarım müdürleri, sivil toplum kuruluşları çiftçiler ve yöre halkı katıldı.

Etkinlikte konuşan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Peksüslü, 1963 yılından bu yana ülke tarımına büyük katkılar sağladıklarını ifade ederek, "Gerek tarla gerek bahçe bitkilerinde bu zamana kadar 266 çeşit geliştirildi. Ulusal Gen Bankasında gelecek nesillere aktarılmak üzere 60 bin tohum örneği korunuyor. Bugün, İl Tarım Müdürlüğümüz himayesinde o geliştirilen domates, biber ve patlıcan çeşitlerini tanıtmak için toplandık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

PEHLİVAN: MENEMEN OVAMIZ İÇİN OMUZ OMUZA VERMELİYİZ

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, Türkiye'nin bir tarım ülkesi, Menemen'in de bir tarım kenti olduğuna dikkat çekti. Menemen'in yaklaşık 220 bin dekar tarım alanı olduğunu hatırlatan Pehlivan, "İlçemizde 2045 kayıtlı çiftçimiz bulunmaktadır. Bize düşen görev, çiftçimizin, üreticimizin refah seviyesini yükseltmektir. Çünkü üreticimiz kazanırsa Türkiye kazanır.

Bizler, İl Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüzle omuz omuza vererek Menemen Ovası'nı ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu alanda gerek hükümetimizin, gerekse de yerel de belediye olarak bizlerin üzerine ne düşüyorsa her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

BAŞKAN VEKİLİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ise, "Covid-19 süreci; tarımın, üretmenin, sağlıklı gıdaya ulaşmanın, beslenmenin önemini göstermiş oldu. Bugün bizler de Çukurköy Mahallemizde yerli ve milli sebze çeşitlerini tanıtarak tarıma vermiş olduğumuz önemi gözler önüne seriyoruz.

Bizler geleceğimizi emanet edeceğimiz olan çocuklarımıza, sağlıklı bir dünya bırakmak istiyorsak, tarımı ayakta tutmamız ve ileriye götürmemiz gerekiyor. Bu da tüm sektör paydaşlarımızla el ele vererek mümkündür. Bunun güzel bir örneğini bugün Çukurköy Mahallemizde yaşıyoruz. Bu kapsamda her programımıza katılan Menemen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından Çukurköy'ün bereketli topraklarında kurulan demonstrasyon alanındaki sebzeleri hep birlikte hasat etti.

Kaynak: Habermetre