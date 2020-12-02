Menemen'de AK Parti harekete geçti: Seçimlere itiraz edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemen'de AK Parti harekete geçti: Seçimlere itiraz edilecek

02.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:11
Menemen'de AK Parti harekete geçti: Seçimlere itiraz edilecek

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4 oylamada eşitlik bozulmayınca kura çekimine gidildi. Kuradada CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlenirken AK Parti'nin seçime itiraz edeceği aktarıldı.

Zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisinde başkan vekilliği için oylamaya gidildi. Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki oylamada, CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Parti'li üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarıştı.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda CHP'li üye Deniz Karakurt 17 oy alırken, AK Parti'li Aydın Pehlivan 14 oyda kaldı. İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. CHP grubunun isteği üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

AK PARTİ'NİN İTİRAZ EDECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekimine geçildi ve Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi. Bu gelişmenin ardından iseAK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Vatandaş istedi, Başkan Kayalar harekete geçti
Vatandaş istedi, Başkan Kayalar harekete geçti
Sağlıklı beslenmek için harekete geç
Sağlıklı beslenmek için harekete geç
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Garo Paylan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim İsmail Kartal Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemen'de AK Parti harekete geçti: Seçimlere itiraz edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 08:11:08. #1.14#
title