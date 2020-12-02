Menemen'de AK Parti harekete geçti: Seçimlere itiraz edilecek

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4 oylamada eşitlik bozulmayınca kura çekimine gidildi. Kuradada CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlenirken AK Parti'nin seçime itiraz edeceği aktarıldı.

Zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisinde başkan vekilliği için oylamaya gidildi. Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki oylamada, CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Parti'li üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarıştı.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda CHP'li üye Deniz Karakurt 17 oy alırken, AK Parti'li Aydın Pehlivan 14 oyda kaldı. İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. CHP grubunun isteği üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

AK PARTİ'NİN İTİRAZ EDECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekimine geçildi ve Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi. Bu gelişmenin ardından iseAK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK