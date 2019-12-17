Menemen Belediyesi kursiyerlerinden sergi

17.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un önemle üzerinde durduğu konulardan biri olan sanat kursları ilk meyvelerini vermeye başladı. Başkan Aksoy'un göreve geldiği 8 aylık sürede belediye tarafından verilen Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Ud, Tiyatro, Bağlama, Yaratıcı Drama, Gitar, Resim kurslarında yaklaşık olarak bin 100 kişi eğitim aldı. Yetişkin ve çocuk kategorilerinde verilen bu kurslara katılan kursiyerler zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmenin yanı sıra yaptıkları gösteri ve açtıkları sergilerle de çalışmalarının karşılığını aldı.

23 KURSİYERDEN KARIŞIK TEKNİK ESERLER

Bu dönem resim kurslarının yetişkinler kategorisinde eğitim gören 110 öğrencinin 23'ünün eserlerinden oluşan resim sergisi 16 Aralık tarihinde Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, Özel Kalem Müdürü Uğraş Yarar, Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, Başkan Danışmanları Mehmet Cin ve Faik Bozkuş, Belediye Meclis Üyeleri ve Menemenli sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı. Karışık teknik eserlerin yer aldığı sergi 1 ay daha sanatseverlerin ziyaretlerine açık kalacak.

Kaynak: Bültenler