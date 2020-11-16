CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, disipline sevk edildi
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CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, disipline sevk edildi

16.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:26

CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER DETAYLI OLARAK İNCELENDİ

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti. Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihraç talebi
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy

"YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ"

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

CHP'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, disipline sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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