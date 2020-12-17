Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi
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Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi

17.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:31
Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından, yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili yapılan itirazlar sonrasında İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından, yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili yapılan itirazlar sonrasında İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Dört turda yapılan seçimde eşitliğin bozulamaması sebebiyle kura çekiminin ardından CHP'li Deniz Karakurt'un başkanvekili seçilmişti. AK Partili meclis üyesi Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak seçimin iptalini istedi. Pehlivan, yasa gereği oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil kapalı torbada yapılması şartının ihlal edilmesini gerekçe göstererek seçimin kura kısmının "yürütmesinin durdurulması" istemiyle dava açtı. Menemen Belediyesi de talep üzerine seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtlarını İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne iletti. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, kura çekiminin torba yerine şeffaf bir fanusta yapılması sebebiyle gizli oylama kuralına uyulmadığı ve kuranın kapalı bir torbada yapılmadığı gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma kararı aldı.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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