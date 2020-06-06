MENEKŞE PLAJI'NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süreden sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süreden sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş Küçükçekmece Menekşe plajına geldi. Burada denize girenler havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte sıcak havayı da fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahillere akın etti. Küçükçekmece Menekşe plajına gelen vatandaşlardan bazıları yüzerken, bazıları da sahilde güneşlendi. Sahilde yüzen ve oyun oynayan kişiler arasında kısıtlamanın sürdüğü 18 yaş altı çocuklarında olması dikkat çekti. Sahile gelen ve arkadaşlarının yaşa takıldıkları için sokağa çıkamadıklarını söyleyen Özcan Aydın, "Güzel oldu yasağın kalkması. Hava almaya geldim. Yaklaşık 10-11 senedir geliyorum buraya. Emekli bir grup arkadaşımız var. Onlar yaşa takıldı gelemedi. kıskanıyorlar beni görüntülü aradım onları" diye konuştu. Sahilde güneşlenen Ayhan Aktaş ise "Soluklanalım biraz nefes alalım diye geldik. Yasağın kalkması iyi oldu. işten geldim biraz yüzeceğim" dedi. Sahile gelen vatandaşlar havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA