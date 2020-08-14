Menekşe amca Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menekşe amca Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor

Aydın'ın Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde 'Menekşe Amca' olarak tanınan 70 yaşındaki Metin Mavi yaz aylarında sattığı kar helvası ile Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor.

Menekşe amca Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor
14.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:42

Aydın'ın Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde 'Menekşe Amca' olarak tanınan 70 yaşındaki Metin Mavi yaz aylarında sattığı kar helvası ile Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor. 7 yaşından küçüklerden ücret almayan Mavi, çocuklar tarafından çok seviliyor.

Türkiye de sıcak iller arasın da yer alan Aydın'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve 50 yıldır kışın zeytin yazın da kar helvası satışı yaparak Aydınlıları serinleten Metin Mavi, ilerleyen yaşına ve korona virüse rağmen işini kimselere emanet etmiyor. Evde kendisinin yaptığı organik vişne ve karadut şerbetleri ile ağızları tatlandıran 70 yaşındaki Mavi, "Ben işime aşığım. Korona virüsten değil, çalışmazsam ölürüm. Tüm tedbirlerimi alıyorum. Allah izin verdiği sürece de işimin başında olacağım" dedi.

"Hayır yapmayı çok seviyorum"

Uzun yıllardır başından çıkartmadığı fötr şapka ile ve kendine has üslubu ile vatandaşların sevgisini kazanan Mavi, Kadir Gecesi başta olmak üzere tüm kandillerde vatandaşlara hayır yaparak ücretsiz olarak kar helvası dağıtıyor. Öte yandan 7 yaşından küçük çocuklardan da ücret almayan Mavi, "Hayır yapmayı seviyorum. Her zaman kazanmak olmaz. Bazen de kazandığından dağıtman gerekiyor. Çok şükür kazancımız zengin etmese de evime ekmek götürecek kadar var" diye konuştu.

Her şey organik

Satışını yaptığı karın Madran Dağı'ndan geldiğini ifade eden Metin Mavi, "Eskiden beri Madran dağında kışın yağan karlar toplanarak toprağa gömülüyor. Yazın da çuvallarla isteyenlere satışı yapılıyor. Çok zahmetli bir iş. Arabaların sayılarının bu kadar artmadığı dönemde karlar eşeklerle bana gelirdi. Her şey çok daha zordu ama şimdi telefon edip istememin ardından hemen geliyor. Karları evde kendimizin hazırladığı organik karadut ve vişne şerbetleri ile lezzetlendirerek müşterilerimize sunuyoruz" diye konuştu.

Korona virüs tedbirlerine uyuyor

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs tedbirlerine de uyan Mavi, kar helvasının satışını plastik bardak ve kaşıkla yapıyor. Müşterilerinin sağlığını kendi sağlığının önünde tutan Mavi, maskesini de takmayı ihmal etmiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor 3. Sayfa
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: Menekşe amca Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 10:47:15. #1.14#
title