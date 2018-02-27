Sokak Ortasında 10 Yaşındaki Kızı Tacize Yeltendi, Dayağı Yedi
Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp taciz etmek isteyen 2 kişiden birini vatandaşlar yakalayıp sokak ortasında dövdü. Mahkemeye çıkarılan 2 sapık da tutuklandı.
Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp taciz etmek isteyen 2 kişiden biri linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
"SANA 5 LİRA VEREYİM, GİDELİM"
Olay Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki K.S. bulvarda kırmızı ışıkta duran araçlardakilere mendil satmaya başladı. Bu sırada yanına gelen Adil E. (20) kız çocuğuna "sana 5 lira vereyim yıkık eve gidelim orada birlikte olalım" dedi.
KIZ ÇOCUĞU BAĞIRIP KAÇTI
Bunun üzerine kız çocuğu korkup bağırdı. Kızın bağırması üzerine olay yerine yakınları geldi. Adil E. yanındaki 17 yaşındaki S.E. ile kaçmaya başladı. Adil E. kızın yakınları tarafından yakalanıp darp edildi. Bu arada, çevredeki vatandaşlar da olayı polise bildirdi.
KAÇAN ZANLI DA YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri Adil E.'yi linç edilmekten kurtararak polis merkezine götürdü. Olayı öğrenen K.S.'nin annesi de hemen olay yerine gelip kızıyla birlikte polis merkezine gitti. Kız çocuğunun polis merkezine gelen yakınları da olaya tepki gösterdi. Bu arada, polis Adil E.'nin kaçan arkadaşı S.E.'yi de kısa sürede yakaladı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Kız çocuğu K.S. ile zanlı S.E. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. K.S.'nin yaşı küçük olduğu için ifadesi alınamayacağından psikolog olayın anlaşılması için çocukla sohbet etti. Sohbet sırasında K.S.'nin mendil satarken Adil E.'nin yanın geldiğini kendisine 5 lira teklif ettiğini buna karşılıkta yıkık eve gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Adil E. ise ifadesinde kızdan 5 lira vererek mendil satın almak istediğini yanlış anlaşıldığını söylediğini ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
Kızın yakınları ise zanlılara tepki göstererek onların kendilerine verilmesini istedi.
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Hakkaten abicim ya bir kerede su adanadan hayırlı bır haber gelsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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NE ADANAYMIS BE HIC MI OLUMLU BIR HABER OKUMUYACAGIZ ADANADANCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya Adana ya SamsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biktik artik bu adanadanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hep böyle olsa keşke canları yanmadan hep yakalansa şu sapıklar. Nasıl mutlu oldum haberi görünce. Ama anlamadığım bir nokta var ailesi olan bu minik kız neden mendil satıyor? Asla yanlış yargılamayın ihtiyaçtan diyebilirsiniz her şeyi diyebilirsiniz ama ailesi neden sattırıyor bu bir nevi dilendirmek değil mi? (sadece kendi düşüncem)Cevap Yaz Yayından Kaldır