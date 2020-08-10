Menderes'te ilk kreş açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menderes'te ilk kreş açılıyor

Menderes Belediyesi tarafından Görece'ye kazandırılan kreş, yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak.

Menderes'te ilk kreş açılıyor
10.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:42

Menderes Belediyesi tarafından Görece'ye kazandırılan kreş, yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçiyor. İzelman Anaokulları ile yapılan protokol ile Görece'de hizmet verecek ilk kreş, yeni eğitim-öğretim yılında açılacak.

Başkan Kayalar, "Seçim çalışmalarımızda verdiğimiz kreş sözümüzü yerine getirdik. İlçemize kazandırdığımız ilk kreşimizi Görece'de faaliyete sokuyoruz. Korona virüsü salgını nedeniyle açılışını ertelediğimiz kreşimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Anaokulları tarafından işletilecek kreşimizde, 24-68 ay arası çocuklarımız okul öncesi eğitim alabilecek. 07.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek kreşimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Görece'de yer alan kreşimizi ziyaret edebilirler. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Profesyonel eğitim

Uzman eğitmenler ile çocukların kreşten yararlanacağını ifade eden Başkan Kayalar, "Kreşlerimiz çocuklarımızın gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlandı. Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek" dedi.

Proje ile çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini kaydeden Başkan Kayalar, "Amacımız; kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları. Hayata geçen kreş projemiz ile kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Çocuklar kreşe giderken anneler de işlerine gidebilecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Yaşar Güler Ümit Dündar Donald Trump Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Menderes'te ilk kreş açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:12:32. #1.15#
title