Menderes plajları sezona hazır
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Menderes plajları sezona hazır

Menderes plajları sezona hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesindeki 43 kilometrelik sahil şeridinde, belediye tarafından özel araçlarla plaj temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki 43 kilometrelik sahil şeridinde, belediye tarafından özel araçlarla plaj temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Menderes Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle sahildeki çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda belediye ekiplerince; Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli plajlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Kum temizleme ve kum düzenleme araçlarıyla yapılan çalışma sonrası plajlar sezona hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Sahil bölgemizde sezon hazırlığımız sürüyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ve temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 43 kilometrelik sahil şeridimizde kum temizleme ve kum düzenleme araçlarımız plajlarımızda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turizm cenneti Menderes'imizde keyifle ve huzurla bir yaz sezonu için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes plajları sezona hazır
Menderes plajları sezona hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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