Menderes'e 70 Milyon TL Yatırım

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun göreve seçilmesinin ardından ilçede başlatılan şehircilik hareketiyle Menderes hak ettiği değere kavuştu. Geçen 4 yıllık sürede birçok ilk hayata geçirilirken, fiziki yatırımlar sonunda herkesin parmakla gösterdiği Menderes'te yapılan yatırımların toplam maliyeti de 70 milyon TL'yi buldu.

HAYALLER GERÇEK OLDU

Menderes için 9 alanda 99 proje sözü verdiklerini hatırlatan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Göreve geldiğimiz andan itibaren hiç vakit kaybetmeden Menderes için canla, başla çalışmaya başladık. Geldiğimiz noktada Allah'a şükür ki verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdik. Menderes'te hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Vatandaşlarımızın hayalini gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İLKLERİ KAZANDIRDIK

7'den 70'e herkes için çalıştıklarını kaydeden Başkan Soylu, " Sevgi, saygı ve samimiyet olgusuyla başlattığımız şehircilik hareketinde ilkleri Menderesimize kazandırdık. En büyük eksiğimiz olan devlet hastanesi bu ilklerin başında geliyor. İnşaat çalışmalarının sürdüğü Menderes Devlet Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Olmaz, yapılamaz denen doğalgazı da ilçemizle tanıştırdık. Doğalgazı kullananların sayısı gün geçtikçe artarken temiz enerji sayesinde hem çevremiz zarar görmüyor hem de evlerimizde, iş yerlerimizde sağlıklı ve ucuz ısı enerjisi kullanılmış oluyor. Bir diğer önemli çalışmamız ise Evde Sağlık Hizmetleri. Bugüne kadar 3 bin 500 kişiye ulaştık ve 30 bin ziyaret gerçekleştirdik. Uygulamamız ile doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanlarında yer alıyoruz. Her şeyimiz olan çocuklarımızın içinde oyun oynayabileceği, oynarken öğreneceği tematik parkları ilçemize kazandırırken, Menderes'imizin her noktasını yeni parklarla buluşturuyor, mevcut parkları da günümüze uyarlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda dikkat ettiğimiz en önemli husus ise engelsiz alanlar yaratmak. Böylelikle engelli evlatlarımızı da hayatın içine dahil ediyor, sosyalleşmeleri adına önemli katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin asosyal ortamlarda yetişmemesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Bizim dönemimize kadar halı sahası dahi olmayan bir Menderes'te artık futbol, basketbol sahaları, tenis kortları, gençlik merkezleri ve olimpik yüzme havuzları yer almaya başladı. Göreve geldiğimizde adeta kadının adı yoktu Menderes'te. Ama şimdi gönüllerince vakit geçirebilecekleri sosyal tesislerden, onlar için kurduğumuz Kadın Kulüplerine kadar birçok proje ile artık Menderes'te kadınlarımız hayatın içinde yer alıyor. Çamurlu yollar bizim dönemimizde tarih oluyor. Vatandaşımızın hak ettiği yolları asfalt seferberliği başlatarak Menderesimize kazandırıyoruz. Güzel ilçemizin her bireyi için özel projeleri hayata geçirirken, hep birlikte vakit geçirebileceğimiz alanları da kazandırdık. Şehit Ömer Halis Demir Parkı'mızdan, Özdere Meydan'ımıza, Aykut Vural Parkı'mızdan, Gümüldür Amfi Tiyatro ve Meydanı'na, Ay Yıldız Parkı'mızdan, Çukuraltı Sahil Yolu'muza kadar birçok farklı alanı faaliyete geçirirken, farklı mahallelerimize kazandırdığımız Kır Düğün Salonlarıyla vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde onlara destekte oluyor "Biz" olma olgusunu yakından hissettiriyoruz. Bu vatan uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarımızı da unutmadık. Her biri için onların adını taşıyan şehitlik ve park projelerimizi ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

MENDERES GELİŞİYOR, MENDERES DEĞİŞİYOR

Yatırımların süreceğini kaydeden Başkan Soylu, " Fiziki yatırımlarımızın toplam maliyeti 70 milyon lirayı buldu. Attığımız her adımı vatandaşlarımızla birlikte atıyor, Menderes'i geleceğe taşırken onlarında görüş, öneri ve taleplerini dikkatte alıyoruz. Menderes'in gelişimini, Menderes'in değişimini hep birlikte ortak fikirle gerçekleştiriyoruz. 4 yılda geldiğimiz noktada artık ilçemiz parmakla gösterilen, herkesin gıptayla baktığı noktaya geldi. Bundan sonrada Menderes'e en iyi hizmetleri, en iyi projeleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu