Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Kayalar: "Önemli olan vatandaşa hizmet, Menderes'e hizmet"

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtar ziyaretleri kapsamında sorunları yerinde tespit ediyor.

"44 mahalleye eşit hizmet"

Başkan Kayalar, muhtar ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Belediyemize bağlı ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemizin 44 mahallesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sorunları ve şikayetleri yerinde tespit ederek, sorunlara daha doğru ve hızlı çözümler geliştiriyoruz. Bu anlayışımızla Kısık, Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet, Bulgurca, Karakuyu, Çileme ve Sancaklı mahallelerimizde muhtarlarımızı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledik. Ziyaretlerimiz tüm mahallerimize devam edecek."

Her vatandaşa eşit hizmet

Başkan Kayalar, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hangi mahallede ne sorun varsa yerinde tespit ettiklerini ve çalışmalarının bu anlayışla devam edeceğini de aktararak sözlerini şöyle noktaladı:

"Merkeze yakın, uzak; hane sayısı olarak kalabalık, az; şu partiye veya bu partiye oy vermiş bizim için bunlar hiç önemli değil. Bizim için önemli olan vatandaşa hizmet, Menderes'e hizmet."

Öte yandan Muhtar ziyaretleri kapsamında Başkan Kayalar'a, Belediye Muhtarlar Masası Sorumlusu Alper Sürücü de eşlik etti.

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