Menajerimi Ara izle! Menajerimi Ara dizinde Başak Karahan sürprizi! Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta? Başak Karahan kimdir?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı drama ve komedi türündeki televizyon dizisi Menajerimi Ara izle! Menajerimi Ara dizinde Başak Karahan sürprizi! Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta? Başak Karahan kimdir?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? MENAJERİMİ ARA BAŞAK KARAHAN

Gün değiştiren sevilen dizi Menajerimi Ara her Pazar, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Fenomen Başak Karahan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı hikayesinde. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlerde Başak Karahan konuk olacak.

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

Başak Karahan Antalya doğumlu, youtube platformunda yayınladığı videolar ile beğenilen başarılı isim instagram'da 15 milyon takipçiye sahiptir. Enes Batur'un "Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi?" filminde rol aldı.