Menajerimi Ara: Gülin kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Gülin karakterini canlandıran Gamze Karaduman kimdir?
Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Gülin kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Gülin karakterini canlandıran Gamze Karaduman kimdir?
Gamze Karaduman'ın da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Gülin kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Gülin karakterini canlandıran Gamze Karaduman kimdir? İşte detaylar haberimizde...
MENAJERİMİ ARA: GÜLİN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?
Menajerimi Ara dizisinde Gülin karakterini " Gamze Karaduman " canlandırıyor. Gamze Karaduman'ın dizideki karakterinin adı "Gülin"tır.
MENAJERİMİ ARA: GAMZE KARADUMAN KİMDİR?
Gamze Karaduman, 16 Temmuz 1987 tarihinde Giresun Bulancak'ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
2004 yılında Avrupa Yakası dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Yıldızlar Şahidim, Aramızda Kalmasın, Merhaba Hayat ve Bıçak Sırtı gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Demet karakterine hayat veren Gamze Karaduman, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.
DİZİ VE FİLMLER
2020 – Hizmetçiler (Demet) (TV Dizisi)
2017 – Yalaza (Asu) (TV Dizisi)
2016 – Yıldızlar Şahidim (Asuman) (TV Dizisi)
2013-2015 – Aramızda Kalsın (Arife) (TV Dizisi)
2012 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)
2009 – Güldünya (TV Dizisi)
2007 – Bıçak Sırtı (Hizmetçi) (TV Dizisi)
2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)