Menajerimi Ara: Gülin kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Gülin karakterini canlandıran Gamze Karaduman kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Gülin kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Gülin karakterini canlandıran Gamze Karaduman kimdir?