Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, tatil sezonunu açarak bikinili pozlarını paylaştı. Geniş bir hayran kitlesi olan oyuncunun pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üstüne çeken Ahsen Eroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu tatil paylaşımlarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Yoğun geçen sezonun ardından kendini kumsallara atan ve güneşin keyfini çıkaran 26 yaşındaki güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da unutmadı. Siyah bikinisiyle kamera önüne geçen Ahsen Eroğlu'nun, düzgün fiziği ve makyajsız oluşu dikkat çekti. Paylaşımının ardından takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Eroğlu, bir saatte 100 bin beğeni aldı.

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Burak Akdoğan
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