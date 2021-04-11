Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara hangi ilde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizideki ajans nerede?

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizideki ajans nerede yer alıyor? Tüm cevaplar haberimizde.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Menajerimi Ara nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Menajerimi Ara nerede? Menajerimi Ara hangi şehirde çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara hangi ilde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizideki ajans nerede?

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Menajerimi Ara dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi İstanbul'un çeşitli mekanlarında çekiliyor. Dizide yer alan Menajerlik ajansı çekimleri İstanbul Maslak'ta yapılmaktadır. Ayrıca dizinin bazı sahneleri Ataşehir'de yapılmaktadır. Kısacası dizide yer alan çoğu sahne İstanbul Maslak ve Ataşehir bölgelerinde çekiliyor.

MENAJERİMİ ARA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menajerimi Ara dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.