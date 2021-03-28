Menajerimi Ara Canlı izle! Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara full HD izleme linki!

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün Star TV'de başlıyor. Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara son bölüm canlı izleme linki! Menajerimi Ara Star TV 27. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara Star Tv izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün Star TV'de başlıyor. Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara son bölüm canlı izleme linki! Menajerimi Ara Star TV 27. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara Star Tv izle! İşte detaylar haberimizde…

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan'ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan'ın EGO'ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış'a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.

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MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

MENAJERİMİ ARA 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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