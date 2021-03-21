Menajerimi Ara Canlı İzle! STAR TV Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara son (30) bölüm full izle! Menajerimi Ara 30 bölüm izle

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MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM İZLE

Menajerimi Ara STAR TV ekranlarında 30. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Menajerimi Ara 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. STAR TV Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara son (30) bölüm full izle! Menajerimi Ara 30 bölüm izle

MENAJERİMİ ARA 28. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dicle'nin Ömer'le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış'ın verdiği tepki Ömer'le karakola düşmelerine sebep olur. Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam ederken Kıraç'ın öne sürdüğü fikir menajerleri ve asistanları yeni bir maceraya sürükler. Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar. Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış'ın annesi Ayla'yı bulur. Serkan, Feris'in hamilelik süreci için Çınar'dan yardım alır. Peride'nin Ece'den öğrendiği bir gerçek ise sürpriz bir ismi sorgulamasına neden olur.

MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM FULL İZLE

Menajerimi Ara dizisinin 30. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KÜNYESİ

Yapımcı: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo: Yelda Eroğlu

Oyuncular: Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu