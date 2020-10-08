Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

08.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:36

Salı akşamları saat 20.00'da yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

Menajerimi Ara 7. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü ilöe izleyiciyi ekrana kitlemeyi başaran Menajerimi Ara dizisi 8. bölüm fragmanı ile de merak uyandırdı. Peki, Menajerimi Ara dizisi 7. bölümünde neler oldu? Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'nin istifa haberi Ego Ajans'a bomba gibi düşer. Dicle'nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris'i çok öfkelendirir ve Dicle'ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır'a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar'dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.

Barış, Dicle'nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMÜ İZLE! MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜMÜ İZLE!

Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?
Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

İlgili Haberler

Menajerimi Ara yeni sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 7. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
Menajerimi Ara yeni sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 7. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
Menajerimi Ara 6. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
Menajerimi Ara 6. bölüm izle! Menajerimi Ara yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Hulusi Akar Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ali Sürmeli Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Milli Bursa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 09:46:02. #1.15#
title