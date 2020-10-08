Menajerimi Ara 8. bölüm fragman yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Salı akşamları saat 20.00'da yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

Menajerimi Ara 7. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü ilöe izleyiciyi ekrana kitlemeyi başaran Menajerimi Ara dizisi 8. bölüm fragmanı ile de merak uyandırdı. Peki, Menajerimi Ara dizisi 7. bölümünde neler oldu? Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'nin istifa haberi Ego Ajans'a bomba gibi düşer. Dicle'nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris'i çok öfkelendirir ve Dicle'ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır'a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar'dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.

Barış, Dicle'nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMÜ İZLE! MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜMÜ İZLE!

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal