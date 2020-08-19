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Menajerimi Ara 25 Ağustos Salı Günü Star'da

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak.

19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:48

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. 'Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.

Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Elif Turgay

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz

Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

Menajerimi Ara 25 Ağustos Salı Günü Star'da

Kaynak: DailyMotion.com

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