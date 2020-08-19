Menajerimi Ara 25 Ağustos Salı Günü Star'da
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak.
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. 'Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.
Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.
Yapım Ekibi
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak
İdari Yapımcı: Ali Demir
2. Yönetmen: Elif Turgay
Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş
Oyuncular
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan
Kaynak: DailyMotion.com