Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle
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Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle

Menajerimi Ara 1. bölümü sonrası izleyenler heyecanla 2. bölümü merak ediyor. Dizide, İstanbul'a gelen genç bir kızın oyuncular ve menajerlerin dünyasına adım atmasının hikayesi sunuluyor. Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle
28.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:27

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Menajerimi Ara dizisi hayallerinin peşinden giden bir kızın öyküsüye izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Menajerimi Ara son bölümü...

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisinin beklenen 2. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Yeni bölüm 1 Eylül Salı günü seyirci karşısında olacak.

Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Menajerimi Ara son bölüm izle...

Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 1. bölüm izle

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