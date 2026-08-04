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Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Sınav Yönetmeliği Güncellendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Sınav Yönetmeliği Güncellendi
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Yükseköğretim Kalite Kurulu uzmanlığına giriş sınavına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle sınav usulleri, başarı puanı hesaplama ve itiraz sürecine dair kurallar güncellendi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, giriş sınavı KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde uygulanacak. Yazılı sınav klasik veya test usulünde yapılabilecek; yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde yazılıda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava alınmayacak.

Sınava çağrılacak aday sayısı, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda ilan edilen kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise en fazla dört katı olabilecek. Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip adaylar da sınava çağrılacak. Kadro sayısının fakülte veya öğrenim dallarına göre ayrı ayrı belirlenmesi halinde, çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanacak.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Sınav konularının değerlendirmedeki ağırlıkları sınav ilanında yer alacak. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın puanlarının aritmetik ortalamasıyla; yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanıyla belirlenecek.

Asıl ve yedek aday listelerinin oluşturulmasında başarı puanlarının eşit olması halinde, yazılı ve sözlü sınav yapıldıysa yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanların da eşit olması veya yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Ayrıca itiraz üzerine Komisyonun incelemesi sonucunda verilen kararlar kesin olacak, bu kararlara karşı idare nezdinde yeniden itiraz edilemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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