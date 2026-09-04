Haberler

Emeklilik Rehberi: Prim Günleri, EYT ve Çift Maaş Şartları

Emeklilik Rehberi: Prim Günleri, EYT ve Çift Maaş Şartları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, emeklilik bekleyen vatandaşların merak ettiği konuları ele aldı. Yazıda, eksik prim günlerini tamamlama yolları, EYT kapsamındaki memurlarda yaş şartı, çift maaş alma koşulları ve 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik hesaplamalarındaki kritik noktalar açıklandı. Borçlanma yöntemleri ve başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenler ile sık yapılan hatalara da değinildi.

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, köşe yazısında emeklilik bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konuları ele aldı.

Yazıda prim günlerinin eksik olması durumunda yapılacaklar, EYT kapsamındaki memurlarda yaş şartının uygulanması, çift maaş alma hakkının koşulları ve 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik hesaplamalarındaki kritik noktalar anlatıldı.

Şimşek, prim günlerini tamamlamak isteyenlere borçlanma ve diğer yöntemler hakkında bilgi verdi; başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenleri ve sık yapılan hataları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğinizi yaptım
Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

Bu masa ortalığı fena karıştırdı!
Nepal'de korkunç bilanço: 1287 kişi öldü, 5 binden fazla kişi aranıyor

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı