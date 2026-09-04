Emeklilik Rehberi: Prim Günleri, EYT ve Çift Maaş Şartları
SGK Uzmanı Nergis Şimşek, emeklilik bekleyen vatandaşların merak ettiği konuları ele aldı. Yazıda, eksik prim günlerini tamamlama yolları, EYT kapsamındaki memurlarda yaş şartı, çift maaş alma koşulları ve 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik hesaplamalarındaki kritik noktalar açıklandı. Borçlanma yöntemleri ve başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenler ile sık yapılan hatalara da değinildi.
SGK Uzmanı Nergis Şimşek, köşe yazısında emeklilik bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konuları ele aldı.
Yazıda prim günlerinin eksik olması durumunda yapılacaklar, EYT kapsamındaki memurlarda yaş şartının uygulanması, çift maaş alma hakkının koşulları ve 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik hesaplamalarındaki kritik noktalar anlatıldı.
Şimşek, prim günlerini tamamlamak isteyenlere borçlanma ve diğer yöntemler hakkında bilgi verdi; başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenleri ve sık yapılan hataları paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi