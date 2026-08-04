AK Parti'den şehit yakınları ve gazilere kapsamlı düzenleme

Ak Parti, şehit yakınları ve gazilerin şartlarını iyileştiren bir düzenlemeyi TBMM'ye sundu. Teklifle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, milletvekilleri Hulusi Akar ve Mehmet Ali Çelebi ile MHP milletvekili Erkan Akçay TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Yeni düzenlemeye göre şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıkta toplam asgari gelir garantisi sağlanacak. Terörle mücadelede görev alıp malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek, aylık bağlanacak ve sosyal hakları güçlendirilecek. Bakıma muhtaç gaziler için evde bakım desteği artırılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve malul sayılmayan kamu görevlileri ile sivillere de aylık bağlanacak.

Gazi olan er, erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları yükseltilecek. Vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılacak. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelin gösterge aylıkları artırılacak; bu kişilere gazilik unvanı verilecek ve sosyal hakları iyileştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi